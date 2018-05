Paloma Bernardi fala de sua nova fase na novela ‘Apocalipse’

Paloma Bernardi não chegou agora na carreira, pelo contrário, a atriz foi vista na telinha pela primeira vez na novela Colégio Brasil, no SBT, em 1996. Depois, fez outras novelas, inclusive uma vilã em Salve Jorge, de Gloria Perez, na Globo, onde também participou de Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão. Passou pelo teatro, cinema e, agora, está em Apocalipse, na Record. Ela vive um dos personagens principais ao lado de Sérgio Marone (Ricardo Montana), que interpreta o anticristo. Na trama bíblica, escrita por Vivian de Oliveira e com direção geral de Edson Spinello, Paloma é Isabela Gudman, que se casa com Montana.

Como você vê a sua personagem, como a define?

A Isabella é sonhadora e começa a trama com desejo de independência, de aventura, mas depois de se apaixonar por Montana tudo muda. Ele é um homem muito persuasivo e ela caiu nisso. Sempre sonhou com uma grande paixão e, agora que está vivendo uma, não olha ao redor, não consegue ver o Ricardo verdadeiro.

O que você espera para a sua Isabella?

Sei que ao lado do Ricardo não vai ser bom. Ele está começando a se transformar na trama e ela vai sentir isso. O que posso adiantar é que ela vai passar maus bocados ao lado dele. Mas espero que ela veja rapidamente o erro que está cometendo.

Tem outros projetos para este ano?

A novela toma muito do meu tempo, mas estou fazendo algumas leituras de peças, entre elas uma de Gorski, que ainda está em fase de captação.

*

A partir de hoje, o programa Linha de Passe terá espaço na tela da ESPN Brasil e no aplicativo WatchESPN, sendo exibido de segunda a sexta, inclusive durante a Copa do Mundo. Paulo Andrade, William Tavares e Juca Kfouri são alguns dos nomes que integram a equipe que vai analisar e debater lances dos vários campeonatos nacionais e internacionais.

*

O Jornal da Band exibe nesta terça e quarta, às 19h20, a série especial 68 – O Mundo Não Esqueceu, que retrata os 50 anos das manifestações de maio de 1968. Na França, a repórter Sonia Blota entrevistou protagonistas das manifestações, operários e estudantes.