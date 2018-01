Otaviano Costa é a grande aposta da Rádio Globo, que tem reformulado sua grade.

Comandará o No ar com Otaviano Costa, inspirado no On Air with Ryan Seacrest, do ex-apresentador do American Idol e que soma mais de 20 milhões de ouvintes semanalmente nos EUA.

Irá ao ar de segunda a sexta, das 8h às 11h.