‘Operação Big Hero’ virou série e terá exibição especial nos canais Disney

Boa novidade para a criançada, neste domingo, 11, haverá a exibição de especial da produção Operação Big Hero- A Série, nos canais Disney Channel e Disney XD, além do filme.

Derivado do longa, a série tem estreia marcada para abril, mas agora já poderemos ter uma ideia de como serão as aventuras do jovem Hiro, um cara que lida muito bem com tecnologia, e seu robô branco e gorducho Baymax. Veremos também o resto da turma, o organizado Wasabi, a especialista em química Honey Lemon, a veloz Go Go Tomago e o fã de quadrinhos Fred.

Confira os horários das exibições neste domingo, 11

Canal Disney XD

Operação Big Hero – 20h

Operação Big Hero – A Série – 18h30 e 19h15

Disney Channel

Operação Big Hero – 18h30

Operação Big Hero – A Série – 20h30