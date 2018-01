Novo apresentador do SBT já foi condenado por furto e estelionato

O SBT promoverá um evento nesta terça, 8, para apresentar o elenco e as atualizações do reality BBQ Brasil. Na competição de churrascos, um dos jurados fixos, que ajudará Chris Flores na condução do programa, é Carlos Tossi, chef de cozinha e empresário.

Ao pesquisar sobre a história de Tossi, a coluna descobriu que ele enfrenta problemas judiciais. Já foi condenado pelos crimes de furto qualificado, estelionato e má fé.

Em um dos processos, consta que ele subtraiu um talão de cheques da irmã de um ex-sócio, fraudou as assinaturas e utilizou as folhas para fins pessoais. Por este caso, foi condenado a três anos de reclusão em regime aberto, pena que acabou substituída por prestação de serviços comunitários.

No segundo caso, ele não honrou com uma dívida de R$ 104 mil. Parcelada em quatro vezes, pagou somente a primeira parte, e com atraso. Nas demais, passou cheques sem fundos e com assinaturas diferentes, o que configurou má fé. Nos dois casos, ele foi condenado.

A coluna procurou Tossi, mas não o encontrou até o fechamento da publicação. O SBT diz que não irá se pronunciar sobre o caso.