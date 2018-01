Novela sucessora de ‘A Força do Querer’ é pautada pela ‘Lei do Retorno’

A Pedra Furada, uma das atrações de Ponte Alta, no Jalapão, serviu como pano de fundo para a sequência de cenas de ação de O Outro Lado do Paraíso, próxima novela das 21h, de Walcyr Carrasco.

A trama, que trata sobre a Lei do Retorno, aquela em que toda ação tem uma reação ou um efeito, conta a trajetória de Clara (Bianca Bin) em sua busca por justiça.

Na sequência gravada no local e dirigida por Mauro Mendonça Filho, contou com a participação de uma equipe com 40 profissionais.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Gael (Sérgio Guizé) e Renato (Rafael Cardoso) discutem por ciúmes de Clara no alto da pedra, a 10 metros de altura.