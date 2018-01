Nova temporada de ‘Twin Peaks’ será exibida pela Netflix no Brasil

A nova temporada da série ‘Twin Peaks’, que estreia neste domingo, 21, no canal norte-americano Showtime, poderá ser vista no Brasil pela Netflix. A informação foi anunciada pela própria Netflix via Twitter na noite desta sexta, 19. Até então, não se sabia qual canal iria exibir os novos episódios da cultuada série de David Lynch e Mark Frost, que causou impacto no público no início dos anos 1990, contando a história da misteriosa cidade de Twin Peaks e a dúvida que pairava sobre ela: ‘Quem matou Laura Palmer?’.

Com 18 episódios, essa terceira temporada será exibida semanalmente no serviço de TV por streaming a partir desta segunda-feira, 22, sempre depois da exibição nos EUA. Ainda não há previsão que as duas primeiras temporadas do seriado entrem em seu catálogo.