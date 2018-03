Nova temporada de ‘Mister Brau’ terá roupagem cinematográfica

A direção de Mister Brau, encabeçada por Patrícia Pedrosa e Flávia Lacerda, optou por um novo formato para contar a história de Brau (Lázaro Ramos) e Michele (Taís Araújo), na terceira temporada, que estreia em 18 de abril.

O uso de lentes anamórficas, que permitem menor profundidade, transmite as imagens em formato semelhante ao do cinema, com o corte tradicional – as clássicas tarjas pretas.

A trama também trará novidades. O casal adotará três crianças – Carlito (Sérgio Rufino), Egídio (Lenardo Lima) e Lia (Brunna Oliveira) – e apresentará um programa de auditório na Globo.