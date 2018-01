Nova série ‘Ben 10’ é a mais vista no Cartoon em abril e ganhará segunda temporada

A 1.ª temporada está no ar e será exibida até dezembro; nova temporada ainda não tem data de estreia definida

Ben e com sua prima Gwen. Foto: Cartoon Network

Criado há 12 anos, Ben 10 deu origem a uma nova série, que estreou no Cartoon Network no mês passado. O personagem mantém o sucesso na nova fase: o programa foi o mais visto no Cartoon, no mês de abril, entre todas as faixas etárias de público (a partir dos 4 anos de idade) que tem TV paga, segundo o Kantar IBOPE Media. E já foi confirmada a segunda temporada no canal, ainda sem data definida para ir ao ar.

A nova série, protagonizada pelo menino super-herói de 10 anos, traz formato renovado, pensando numa nova geração de crianças. Durante viagem com seu avô Max e sua prima Gwen, Ben Tennyson encontra um relógio alienígena, o Omnitrix, que lhe permite se transformar em 10 aliens poderosos. Ben, Gwen e Max viajam pelo país em seu trailer, o Lata Velha, embarcando em aventuras e derrotando vilões.

Os aliens são: Bala de Canhão, Quatro Braços, Diamante, Chama, Insectoide, Massa Cinzenta, Enxurrada, Ultra T, Cipó Selvagem e XLR8.

A primeira temporada da série, com 40 novos episódios, estreou em 10 de abril e vai ser exibida até dezembro, às quintas-feiras, às 19h, e aos sábados, às 10h.

Além da TV, Ben 10 pode ser encontrado em outras plataformas, como site, redes sociais e YouTube, onde o personagem tem um canal próprio. Está também no Cartoon Network Anything e no Cartoon GO, plataforma digital de TV Everywhere do Cartoon Network.

Sobre a segunda temporada, há poucas informações por enquanto, a não ser que haverá novos episódios e também novos jogos para consoles e celular, e que o alien Cipó Selvagem retornará em dois episódios.

Veja o trailer: