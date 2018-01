Nova contratada do Multishow, Gretchen inicia em dezembro as gravações de seu programa ao lado da família

Este foi o ano de Gretchen. Após fazer sucesso com os memes nas redes sociais e no lyric video Swish Swish, de Katy Perry, ela é a nova contratada do Multishow e já engata para 2018 um programa em que mostra sua rotina e a da família, incluindo os sete filhos, a mãe, Maria José, e a irmã, Sula, ao estilo The Osbournes, na MTV.

As gravações terão início em dezembro, entre Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste e Mônaco, na França, onde Gretchen vive atualmente.

Com 15 episódios, a atração deve estrear em abril.

Nesta terça, 21, às 19h, também no Multishow, ela entrará no TVZ ao vivo e lança o clipe de Falsa Fada, com exclusividade.

Assista a ‘Swish Swish’: