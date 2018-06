Na sexta temporada, turma do ‘Vai Que Cola’ ganha novo cenário e troca o Rio por São Paulo

Em fase de gravação da sexta temporada, o humorístico Vai Que Cola, do Multishow, retorna em agosto com novidades. Além de trazer mais um integrante, o Bruno Surfistão, interpretado por Alexandre Porpetone, o programa terá cenário diferente, isso porque a turma está saindo do Rio e vindo para São Paulo.

Longe do Méier e da pensão, a turma ganhará guarida na casa da tia do motoboy Sanderson, marca registrada do ator Marcelo Médici, que fala sobre essa nova fase do programa. “Vamos ver os personagens do Méier passando temporada no litoral de São Paulo. Passei muitas férias na divisa de Santos com São Vicente. Meu sonho era morar lá, por causa da praia”, recorda.

O paulistano Marcelo Médici lembra detalhes da infância que foram usados na composição dos episódios. “Eu ficava no apartamento da minha tia e a manutenção de algumas coisas era complicada, como, por exemplo, o chuveiro que estava sempre queimado e a geladeira que dava choque (risos).” E, como em todo humorístico, o grupo também se diverte em cena e fora dela. “Já me apelidaram de Nair Bello por causa das minhas crises de riso. São comediantes brilhantes, impossível não rir”, afirma Médici, que garante não ser um humorista, mas um ator que gosta de bons personagens. “Fiz a série O Canto da Sereia e o filme Getúlio. Não eram personagens cômicos e adorei fazê-los. Tive mais chances como comediante, mas um ator que faz comédia também pode fazer drama.”

Com direção de César Rodrigues, João Fonseca, Regis Faria e Aaron Salles Torres, o programa terá 40 episódios.

Vai Que Cola, com Marcelo Médici, como Sanderson, e Catarina Abdalla, a Dona Jô (foto: Juliana Coutinho)

Boris e Rufus é a nova série de animação que a TV Cultura estreou na nesta segunda, 4, às 20h15 (com reapresentação nos sábados, às 18h). Produção brasileira mostra as aventuras de um cão resmungão, Boris, e de um furão brincalhão que acredita ser um cachorro, Rufus. Inédito na TV aberta, desenho é uma criação do roteirista Filipe Cargnin e da design Elisa Baasch.