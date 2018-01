Melhores do Ano, especial do Domingão do Faustão que elege os destaques do ano, já recebeu mais de 13 milhões de votos no GShow, 5 milhões a mais que em 2015.

‘Melhor Cantor’ é a categoria mais concorrida, com 5 milhões de votos. Tiago Iorc, Luan Santana e Wesley Safadão disputam o prêmio.