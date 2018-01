Mari Palma estreia no ‘Fantástico’ e faz parceria com Renata Ceribelli em série de reportagens

O bom trabalho nos boletins do G1 em 1 Minuto rendeu a Mari Palma a oportunidade de participar de uma série de reportagens para o Fantástico.

Em parceria com a experiente Renata Ceribelli, elas estarão à frente do projeto Fant360, uma sequência de matérias gravadas com câmeras que captam imagens em 360 graus. É a primeira vez que o jornalismo da Globo faz uma série inteira com esse recurso.

A tecnologia permite que o público escolha para onde quer olhar.

Na TV, uma reportagem imersiva mostrará o ponto de vista das câmeras para dar ao telespectador a ideia de estar no centro de tudo.

No site do Fantástico, o público poderá manipular à vontade todo o conteúdo, que é compatível com computador, celular ou tablet.

Mari participou de um treinamento militar na selva Amazônica, praticou esportes radicais em Bonito (MS) e acompanhou as rotinas de cantores sertanejos.

Renata passou 30 dias fora do Brasil e visitou três locais. Na África do Sul, fez um safári na savana e conheceu um centro que recupera animais em apuros ou risco de extinção. Em Dubai, explorou o luxo e os parques de diversões. Já em Las Vegas, percorreu a vida noturna da ‘cidade do pecado’.

Estreia neste domingo, 28.