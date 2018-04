Márcio Garcia está de volta com o programa ‘Tamanho Família’

Márcio Garcia fala da nova temporada de Tamanho Família, que retorna no próximo domingo, 15, depois do Esporte Espetacular.

Como será essa nova temporada, muitas novidades? terá duas temporadas neste ano, é isso?

A gente sempre tem mudanças nas provas e nessa temporada teremos o Tio Mala. Que família não tem um, né? Toda semana, ele surge sem avisar com uma tarefa misteriosa na mala, que pode mudar o placar do jogo. Mas eu costumo dizer que, por mais que o programa seja muito parecido com a temporada anterior, cada família é uma família, cada mãe é uma mãe, cada filho é um filho e ainda tem a outra família. Então, sempre vai ser diferente.Esse ano teremos, ao todo, 17 episódios. A gente estreia neste domingo, 15 de abril, paramos para Copa, e voltamos depois.

O que espera que o programa passe para as pessoas, além de diversão?

A gente faz um programa pra levar diversão, emoção e entretenimento, pensando no público em casa. Mas sou suspeito para falar. Acho o programa incrível, com uma fórmula despretensiosa, leve, onde a família está sempre em primeiro plano. É o momento em que a família conversa, se diverte. Às vezes funciona como uma espécie de terapia para a família, porque eles estão ali diante das câmeras e eles querem mostrar tudo o que tem entre eles. É muito gratificante. Cada programa é único.

O programa tem a sua cara, está realizado com ele?

Sempre me diverti muito apresentando. Sempre tive fé que poderia dar certo e agora tenho o programa ideal. É um presente de Deus poder num momento da minha vida hoje, fazendo 48 anos, com 4 filhos e uma experiência bacana, ter a chance de apresentar um programa tão especial, ver os convidados tão gratos pelo convite, tão emocionados. Não é um programa de auditório como outro qualquer. Muitas vezes eu ouvi que foi a vez que a família mais brincou junto e ficou junto em anos. Isso não tem preço.

Leva para o programa a sua família de alguma forma?

Na primeira temporada, veio todo mundo me fazer uma homenagem surpresa no último programa. Veio minha mulher, meus filhos, meus pais, irmãos, sobrinhos, até meu cachorro. Foi emocionante. Mas minha família vem sempre aqui. Volta e meia tem algum parente acompanhando as gravações. Mas em casa a gente assiste junto, se diverte…

Vai voltar para as novelas? tem muitos projetos pela frente?

Não sinto muita falta de atuar. De vez em quando faço uma participação em alguns filmes e mato a minha saudade. Para TV, meu foco é 100% no Tamanho Família, fazendo esse programa que é tão querido. Continuo com meus projetos de cinema, vou rodar o Delação esse ano. Já tem um tempo que eu digo isso, mas não depende só de mim. Esse ano, se Deus quiser, sai.

