Maiara, da dupla com Maraisa, é atropelada por carro

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, gravou ontem o Programa da Sabrina e o especial de Natal do Hora do Faro, ambos na Record TV, calçando uma bota ortopédica.

O motivo: ela foi atropelada por um carro, que passou por cima de seu pé. A cantora não deu mais detalhes do acidente.

Outra curiosidade: Sabrina Sato segurou o buquê que pegou no casamento de Ticiane Pinheiro e César Tralli durante toda a gravação de seu programa. E aproveitou para ‘lembrar’ o namorado, Duda Nagle, que aguarda o pedido de casamento. Vai ao ar neste sábado (9).