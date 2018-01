Luan Santana será ‘confinado’ em reality no Multishow

Luan Santana estreia em 2 de agosto, às 20h30, o Canta, Luan, seu programa no Multishow.

Antes de subir em seu palco, ele viverá em um ‘reality’. A partir das 20h30 do dia 1.º, o cantor estará acompanhado de uma equipe do canal, que vai filmar cada passo seu.

E de hora em hora, serão exibidas na programação algumas pílulas do que ele fez naquele período, mostrando um pouco de sua intimidade.

O público poderá participar do ‘reality’. No Twitter oficial do canal, haverá votações para definir o cardápio do jantar, quais atividades que ele deverá executar, entre outras ações.