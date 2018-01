Longe da TV, Marlene Mattos migra para o YouTube

Mentora de Xuxa Meneghel na Globo por quase duas décadas, Marlene Mattos encontrou no YouTube a oportunidade de retomar o trabalho de diretora.

Ela havia se afastado do ofício em 2015, com a falência do canal a cabo E+TV, que ficou menos de três meses no ar e tinha como principais estrelas de seu casting Zilu Godoi e Nicole Bahls.

Com o fracasso do projeto, trocou o universo artístico pela zona rural do Sergipe, onde comanda um hotel.

A partir de março, ela passa a dirigir o canal de Karol Veiga – uma das apresentadoras que ela tentou emplacar no E+TV – que terá como foco o universo feminino e relacionamentos.

A diretora, no entanto, não pensa em deixar a gestão do hotel e tentará conciliar as agendas de seus dois empregos