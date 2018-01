Jurado de reality do SBT ‘foge’ de jornalistas

Carlos Tossi foi blindado pelo SBT durante a coletiva do BBQ Brasil, ontem, 8.

A assessoria da emissora proibiu que os jornalistas fizessem perguntas pessoais, para evitar que ele falasse sobre as condenações por furto qualificado e estelionato, publicadas aqui nesta coluna na segunda, 7.

Ao final da apresentação geral, o jurado do reality show ‘fugiu’ do estúdio e não conversou com nenhum repórter.

Os colegas ficaram sem entender o sumiço. A justificativa oficial é que ele teria uma reunião.

Chris Flores e Danielle Dahoui ficaram no local por mais de uma hora e conversaram, sorridentes, com todos os veículos que cobriram o evento.