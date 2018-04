Há 25 anos no ar, programa do Multishow ganha formato especial

Atração mais longeva da grade do Multishow, o TVZ deixará de ser apresentado de dentro do estúdio pela primeira vez em seus 25 anos de existência.

O canal alugou uma mansão, onde artistas convidados irão comandar festas, churrascos e luaus, além de apresentarem uma seleção de clipes.

Algo bastante parecido com o que a antiga MTV fez durante anos com seu casting e músicos.

Chamado de Casa TVZ Verão, o especial terá 14 episódios de duas horas de duração, exibidos diariamente a partir do dia 30 de janeiro, às 19h.

Preta Gil e Ludmilla já são nomes certos no comando da atração. A primeira fará um ensaio do Bloco da Preta, tradicional do carnaval carioca, enquanto a funkeira receberá o cantor Buchecha e o grupo Molejo para uma ‘bagunça’.