GNT contrata novo apresentador em 24h após levar ‘bolo’ de chefs

O GNT correu contra o tempo para escalar um novo apresentador para o reality show Cozinheiros em Ação, que está em fase de gravações de sua quinta temporada.

Com a saída de Olivier Anquier, o canal acertou com o casal Jefferson e Janaina Rueda, chefs de restaurantes badalados em São Paulo.

Eles vieram com uma série de exigências, como a reformulação do time de jurados (Rusty Marcellini, Ligia Karazawa e Carmen Virgínia foram contratados) e a não inclusão de ações de merchandising de alimentos industrializados. Todos pedidos foram acatados pelo canal.

Um dia antes do início das gravações, eles avisaram que estavam fora do projeto e pediram o cancelamento do contrato com o GNT, alegando não estarem de acordo com as propagandas que seriam veiculadas nos intervalos comerciais. A atitude do casal causou um enorme mal-estar.

Como o cronograma de gravações não podia sofrer alterações, uma vez que os custos de produção aumentariam a cada dia de atraso, o canal teve apenas 24 horas para definir o novo apresentador. Thiago Castanho, que já havia sido jurado do reality no passado, assumiu a função.

Janaina Rueda procurou a coluna para dar sua versão sobre o caso.

A chef disse que nem sequer assinou o contrato com o GNT para apresentar o Cozinheiros em Ação, mas admite que as conversas estavam avançadas. E avisa que o motivo de sua desistência foi o fato de o canal não ter revelado quem era o patrocinador master do programa. Ela não queria correr o risco de associar seu nome a uma marca que não estivesse de acordo com seus princípios.

Afirma que não houve mal-estar e que o canal entendeu suas colocações.