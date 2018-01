Globo terá reality de gastronomia com chefs profissionais

Ana Maria Braga retorna hoje, 6, ao comando do Mais Você, da Globo, e anuncia uma novidade para esta temporada: o Fecha a Conta, reality culinário que colocará seis cozinheiros profissionais competindo entre si dentro de uma especialidade gastronômica.

Na primeira edição, o tema será churrasco. Ao longo de uma semana, terão suas habilidades testadas em provas e serão avaliados por Tatiana Bassi, Jimmy McManis e um jurado convidado, que irão provar os pratos às cegas, sem saber quem os preparou.

Cada um dos participantes inicia a competição com R$ 20 mil, dinheiro que deverá ser usado nas compras dos ingredientes de cada prova. O prêmio para o vencedor do reality é o valor que sobrar deste crédito destinado às compras. Estreia no dia 13.