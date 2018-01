Globo Play faz ‘esquenta’ para especial de Roberto Carlos

Roberto Carlos ganhou um especial na plataforma Globo Play.

No Replay 10, trechos de shows selecionados por dez artistas da emissora, que elegeram os momentos que mais os marcaram nesses mais de 40 anos de especiais de fim de ano.

Confira a lista dos artistas e os momentos escolhidos por cada um:

10 – Otaviano Costa – Roberto se apresenta depois de não fazer o especial de fim de ano de 1999, por causa da morte de Maria Rita. Público formado por artistas da Globo, que estavam visivelmente emocionados. Música: Como Vai Você (2000)

09 – Zeca Camargo – Roberto canta Café da Manhã, com Ludmilla (2015)

08 – Patrícia Poeta – Especial Roberto Carlos 50 anos – música: Amigo (2009)

07 – Luciano Huck – Música: Um Milhão de Amigos, com a participação de vários artistas da Globo (1992)

06 – André Marques – Roberto Carlos canta com Anitta, eles misturam as músicas Show das Poderosas e Se Você Pensa (2013)

05 – Tiago Leifert – Roberto canta Como É Grande O Meu Amor Por Você para um Maracanãzinho lotado (2003)

04 – Serginho Groismann – Roberto e Marisa Monte cantam Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo (2006)

03 – Angélica – recém-chegada à Globo, ela canta e dança Música Suave com o rei (1997)

02 – Ana Furtado – Roberto e os convidados do programa de 2015, gravado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, cantam Jesus Cristo (2015)

01 – Ana Maria Braga – No show que fez em Jerusalém, Roberto canta Emoções (2011)