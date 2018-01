Ainda neste mês, o programa de Angélica na Globo deixará de ser Estrelas Solidárias e passará a se chamar Estrelas do Brasil.

A nova versão da atração apresentará pessoas que se destacam nas cidades onde vivem, seja pela gastronomia, música, arte popular ou pelo serviço que executa.

As gravações começaram quarta, 2, em Belém do Pará, com as participações de Andreia Horta, Paulo Betti, Fafá de Belém, Bruno Gissoni, Maria Flor e Eriberto Leão.