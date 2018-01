The Voice Reencontro é o especial que a Globo lança como ‘esquenta’ para a estreia da 6.ª temporada do The Voice Brasil.

Em tom documental, o novo programa lembrará a trajetória de participantes que se destacaram no show e mostrará suas vidas pós-reality.

Ainda sem data, estreia em setembro e vai ao ar diariamente após o Conversa com Bial.