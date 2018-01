Globo investe em mudanças no ‘Dança dos Famosos’

Depois da boa estreia de Show dos Famosos, o Domingão do Faustão concentra seus esforços na nova temporada do Dança dos Famosos.

O primeiro passo foi a reforma da casa de ensaios, que fica nos Estúdios Globo, no Rio. Durante um mês, a casa foi adaptada para o novo quadro, que terá três salas. Além disso, o prêmio para o vencedor, um carro, ficará exposto na casa, durante todo o período da disputa.

No palco do programa, em São Paulo, haverá também uma mudança: o piso do estúdio será todo de LED, podendo integrar as projeções que estarão no telão, variando a arte conforme as apresentações.