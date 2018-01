Globo exibirá carnaval ao vivo pela web

Não será só na tela da TV que o público poderá acompanhar a cobertura do carnaval deste ano.

Pela primeira vez, a Globo usará o bem-sucedido Globo Play para ampliar o alcance de sua transmissão.

A plataforma de streaming terá quatro sinais abertos para que o internauta possa assistir aos desfiles das escolas de samba de São Paulo e do Rio, além dos trios elétricos de Salvador e dos blocos de rua do Recife.

A transmissão é aberta e gratuita para todos os internautas, não havendo necessidade de fazer assinatura para assistir.

As íntegras das apresentações do Grupo Especial e da série A do Rio, e do Grupo Especial de São Paulo, e trechos das folias pelo Nordeste estarão disponíveis no acervo da plataforma após as exibições ao vivo.