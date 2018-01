Globo e Viva fazem homenagem ao centenário de Chacrinha; saiba como será

Em homenagem ao centenário de Chacrinha (1917-1988), a Globo e o Viva preparam o inédito Chacrinha, o Eterno Guerreiro.

Assim como no teatro, Stepan Nercessian se encarregará de interpretar Abelardo Barbosa. As gravações ocorrem amanhã, 2, e quarta, 3.

Com direção artística de Rafael Dragaud e direção-geral de Daniela Gleiser, o programa fará uma reverência ao ‘Velho Guerreiro’ e vai celebrar a atmosfera do inesquecível Cassino do Chacrinha, misturando elementos da época com a tecnologia atual.

O cenógrafo Mario Monteiro modernizou o palco, mantendo os tubos que imitam metal, mas acrescentando 7 telões de LED e videografismos, que vão alternar diversas imagens.

Chacretes, plateia com caravanas e jurados também estarão presentes. Dani Calabresa e Marcelo Adnet estarão no elenco.

Passam pelo palco cantores que conheceram o apresentador e também quem sempre sonhou em estar ao lado de Chacrinha, como Roberto Carlos, Sidney Magal, Fábio Júnior, Ney Matogrosso, Alcione, Ivete Sangalo, Anitta e Marília Mendonça.

Vai ao ar em agosto no Viva, e em setembro na Globo.