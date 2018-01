Globo contrata protagonista de nova novela pelo Facebook

Bruno Cabrerizo deixou o País há 12 anos e construiu sua carreira artística na Europa. Foi modelo, apresentador e ator de novelas na Itália e em Portugal.

Até que um dia recebeu uma mensagem no chat do Facebook. Era um produtor da equipe do diretor Jayme Monjardim, convidando-o para um trabalho.

“Achei que fosse trote”, disse à coluna.

Ele veio para atuar no filme O Avental Rosa e conheceu o diretor no set.

Após o bom desempenho, foi convidado para ser o protagonista de Tempo de Amar, próxima novela das 18h, da Globo. Será seu primeiro trabalho na TV brasileira.