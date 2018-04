Giovanna Lancelotti aparece por duas vezes no ranking de dezembro do CAT, da Globo, com itens desejados pelos telespectadores: o batom vermelho e uma saia jeans bordada floral, que compuseram o look de sua personagem, Milena, em Sol Nascente.

Da mesma trama, os cabelos de Giovanna Antonelli, Letícia Spiller e Maria Joana também se destacaram na preferência do público.