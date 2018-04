Figurino de ‘Novo Mundo’ é criado para ser desconfortável e provocar suor

Uma equipe de 47 pessoas, encabeçada por Marie Salles, tem trabalhado na concepção dos figurinos de Novo Mundo, próxima novela das seis da Globo.

A proposta é criar um choque cultural entre a Europa e o Brasil, evidenciando a inviabilidade do uso das pomposas vestimentas europeias do século 19 sob o sol escaldante do Rio de Janeiro.

Letícia Colin, intérprete da imperatriz Leopoldina, sentirá na pele essa dificuldade. Seu figurino foi pensado para provocar um real desconforto, obrigando-lhe a suar.

São peças cheias de tecidos, bordados e babados, aumentando o volume de seu corpo.

Em outra fase da novela, usará roupas mais confortáveis, porém com enchimento, já que Leopoldina, historicamente, tinha um biotipo mais volumoso que o da atriz.