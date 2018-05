Fernanda Paes Leme quer incentivar consumo consciente no novo programa ‘Missão Design’

Não se deixe enganar pela carinha de menina, pois olha que Fernanda Paes Leme completa agora em 2018 20 anos de carreira. As primeiras imagens na telinha foram no seriado Sandy & Junior, na Globo. De lá pra cá, fez várias novelas, mas agora seu caminho tem outra direção. Ela já tem confirmada a terceira temporada do seu programa Desengaveta e, a partir do dia 7 de maio, comandará uma nova atração, também no canal GNT, o Missão Design, que será exibido de segunda a sexta-feira, às 19h.

“O programa é uma competição de decoração e incentiva o consumo consciente, bom uso dos materiais, do tempo e do dinheiro”, conta Fernanda. “Queremos mostrar que é possível criar um ambiente lindo e criativo reaproveitando objetos e gastando menos.”

A nova empreitada de Fernanda Paes Leme contará, a cada semana, com três designers, que serão desafiados a criar um cômodo em um contêiner, usando objetos, novos ou usados, mas sem ultrapassar a verba estipulada de R$ 10 mil. Agora, assumir um programa que tem esse caráter de estimular a necessidade de um consumo responsável, tem de estar conectada com o tema. “Sim! É preciso fazer o discurso ir ao encontro das nossas práticas. E consumir de forma consciente é uma das melhores coisas que podemos fazer pelo nosso planeta”, explica a apresentadora, demonstrando sua preocupação com o meio ambiente.

“Quando me envolvi com o projeto do Desengaveta, eu já me preocupava com os meus excessos”, diz a atriz, que conta como a participação de Luiza, filha da Fernanda Rodrigues, a encantou. “Ela ficou emocionada, queria doar mais e ainda fez um discurso preocupada com a natureza.” Agora, como apresentadora do programa Missão, ela conta que viu de perto “como podemos dar novos significados a objetos que seriam descartados e isso iluminou mais ainda meu olhar sobre consumo. De que adianta se preocupar com meio ambiente e comprar um vestido para usar uma vez só?”, enfatiza.

**

Hilda Hilst, autora homenageada pela Flip 2018, será tema da série Caixas Mágicas, exclusiva do Canal Curta! e ainda sem data de estreia. A produção mostrará a pluralidade da produção artística da escritora. Oswald de Andrade, Joaquim Cardozo, Hermilo Borba Filho e Luiz Marinho são outros artistas que terão seus legados revisitados pelos diretores Hilton Lacerda, Marcelo Gomes e Rodrigo Campos. Realização é da Pacto Filmes.