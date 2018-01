‘Faustão’ terá novo reality com artistas – formato já pertenceu ao SBT

Está batido o martelo: o novo reality do Domingão do Faustão foi batizado de Show dos Famosos.

Trata-se de uma nova versão brasileira para o Your Face Sounds Familiar, formato da Endemol que já foi exibido pelo SBT, em 2014, com o título Esse Artista Sou Eu.

No jogo, os competidores se caracterizam, interpretam e imitam outros artistas famosos. A ideia é que cada um fique idêntico e assuma a identidade do artista que lhe foi designado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A equipe de caracterização do quadro fará workshops fora do Brasil e passará por uma especialização para que as ‘cópias’ se aproximem o máximo de seus originais.

Emanuelle Araújo, Fafá de Belém, Luiza Possi, Samantha Schmutz, Enzo Romani, Eriberto Leão, Ícaro Silva e Nelson Freitas Jr. foram convidados, mas ainda não assinaram o contrato com o programa.