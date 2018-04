Família Bulhosa é destaque da série ‘Filhos da Pátria’

Esta é a família Bulhosa, da série Filhos da Pátria, da Globo, que deve estrear em setembro. Formado pelo casal Geraldo Bulhosa (Alexandre Nero) e Maria Teresa (Fernanda Torres), e os filhos Catarina (Lara Tremouroux) e Geraldinho (Johnny Massaro), o clã ajuda a contar essa crônica do Brasil do século 19, no período pós-independência.

Ainda sobre a série

Filhos da Pátria, série de Bruno Mazzeo para a Globo, já está inteiramente gravada e quem comemora o fim do trabalho são os motoristas que transportam os funcionários pelas alamedas dos Estúdios Globo. Um dos protagonistas exigia exclusividade nos carrinhos, não dava carona para figurantes e era rude quando alguém tentava puxar assunto. “Ele já foi mais humilde, mas mudou depois que ganhou o troféu no Melhores do Ano, do Faustão”, disse um motorista à coluna.

Com Gabriel Perline