Fafá de Belém entrará na novela das 9, ‘A Força do Querer’, anuncia Silvio de Abreu

Neste domingo, 2, durante o Show dos Famosos, no Domingão do Faustão, Silvio de Abreu, que faz parte do júri do quadro ao lado de Miguel Falabella e Cláudia Raia, anunciou que Fafá de Belém entrará na novela das 9, A Força do Querer, de Glória Perez.

Fafá fará a mãe de um dos galãs do folhetim, o caminhoneiro Zeca, interpretado por Marco Pigossi.

“Amanhã vou dormir, porque terça tem reunião de elenco!”, comemorou a cantora, vestida de Roberto Carlos, seu homenageado deste domingo no quadro – ela não ficou entre as finalistas.

O Show dos Famosos tem sua final realizada neste domingo, 2, com Ícaro Silva, Luiza Possi, Nelson Freitas e Samantha Schmütz