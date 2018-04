Em ‘Malhação’, um novo conflito familiar para ser resolvido pela professora Gabriela

Na nova temporada de Malhação, que chegou com o título de Vidas Brasileiras, a cada 15 dias é destacado o drama pessoal de um aluno, que passa a ser investigado pela professora Gabriela (Camila Morgado).

Bolsista da Escola Sapiência, Leandro (Dhonata Augusto) é dançarino talentoso e demostra excelente caráter. É admirado e querido por todos no colégio, mas viverá conflitos com o pai por optar trabalhar com dança.

Será neste momento, que a preocupada professora dará todo o apoio para o jovem, tentando ajudá-lo a superar os problemas familiares.

Esse novo drama dentro da novela serão exibidas a partir de 19 de abril.