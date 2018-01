Tatá Werneck é a entrevistada do Dá um Play, canal do Telecine no YouTube, e fala sobre Daniel Furlan, seu parceiro de cena no filme TOC, que estreou na quinta, 2, no cinema.

“Essa coisa do ‘você não é bonita, você é médio-bonita’ eu pedi para ele colocar. E Daniel ama dizer que não sou bonita, e ele é horroroso”, contou, aos risos.