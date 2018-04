‘Dois Irmãos’ terá uma vinheta diferente por dia

Dois Irmãos estreia hoje (9) na Globo com uma nova estrutura de vinhetas, dividida em três etapas: uma passagem curta e diferente no início de cada capítulo; a abertura ao final do primeiro bloco; e imagens inéditas, encerrando a trama do dia no ponto alto da história.

Para isso, foi convocado o artista plástico Carlos Araújo, que há 30 anos trabalha apenas com o tema sacro.

A equipe responsável teve acesso a mais de 130 obras do artista, que as cedeu para composição das montagens que fazem parte do trabalho.

E, na tela da TV, as pinturas ganham vida por meio de animação gráfica, passando de uma imagem para outra, com uma integração suave, criada com o uso de luzes e um movimento simples de troca e uso de diferentes pinturas.