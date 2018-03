Danilo Gentili levou a melhor sobre Fábio Porchat na segunda-feira, 6, dia que ambos estrearam as novas temporadas de seus talk-shows.

O apresentador do SBT exibiu uma entrevista com Hugh Jackman e obteve média de 4,1 pontos ao The Noite.

O Programa do Porchat recebeu Claudia Leitte e rendeu à Record TV apenas 3,3 pontos.