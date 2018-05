Criolo e Nação Zumbi participam da série ‘Os Ímpares’, que revê obra de Jards Macalé

A série Os Ímpares, do Canal Curta, que faz um resgate de obras esquecidas de grandes músicos, tem um novo capítulo nesta segunda-feira, 28, às 20h. Depois de sua estreia com Emicida e o Pretinho da Serrinha revisitando Di Melo, agora é a vez de Criolo e o grupo Nação Zumbi fazerem reverência a Jards Macalé.

Serão 10 episódios, sob a direção de Henrique Alqualo e Isis Mello, direção musical de Berna Ceppas e produção musical de Felipe Pinaud.

“É uma forma de percebermos quão grande já é a obra pensamento canção”, diz Criolo sobre a série. O rapper fala ainda da importância desses nomes, que “são dessas raras mentes criativas que por aqui passam”, e como é, para ele, dialogar com obras desse nível: “Por horas fico escutando e aguardando em minha mente um monólogo que se enriquece; aí vira aprendizado com cada visita à obra do artista”.

Nos próximos episódios, Teresa Cristina e BNegão mostram versões próprias para canções do álbum Underground, de Marku Ribas; Alice Caymmi e Anelis Assumpção fazem homenagem a Itamar Assumpção, lembrando Beleléu, Leléu, Eu; BaianaSystem e Domenico Lancellotti mostram Krishnanda, de Pedro Santos; Ava Rocha e As Bahias e a Cozinha Mineira cantam Revolver, de Walter Franco; Tulipa Ruiz e Negro Leo lembram Eu Quero é Botar Meu Bloco na Rua, de Sérgio Sampaio; Tono e Exército de Bebês mostram Bomba de Estrelas, de Jorge Mautner; Dônica e Maria Luiza Jobim reinterpretam A Misteriosa Luta do Reino de Parassempre contra o Império de Nuncamais, de Ronnie Von; e Letícia Novaes e o coletivo Paraphernália apresentam Arthur Verocai, de Arthur Verocai.

**

Arte 1 exibe nesta segunda, 28, às 22h30, o concerto da Filarmônica de Berlim, sob a regência de Manfred Honeck e que traz como solista o violoncelista Yo-Yo Ma. A apresentação foi na cidade alemã de Baden-Baden, em 2016, e no repertório, Brahms, Schumann e Tchaikovski. Reapresentação nos dias 30, às 10h30, 1/6, às 14h15, e 2/6, às 9h15.

**

Começa a ser exibida, também nesta segunda, a nova temporada da animação Shaun, o Carneiro, que mostra o simpático carneirinho e seu rebanho dando ainda mais trabalho para o cachorro da fazenda. Série vai ao ar de segunda a sexta, às 18h05, com horário alternativo aos sábados, às 17h45. Na Cultura.