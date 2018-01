Com trajetória impecável no quadro, Ícaro Silva é o vencedor do ‘Show dos Famosos’, no ‘Domingão do Faustão’

O ator Ícaro Silva foi o grande vencedor do Show dos Famosos, no Domingão do Faustão, neste domingo, 2, com sua homenagem a Michael Jackson. Ele disputava o primeiro lugar com Luiza Possi, Nelson Freitas e Samantha Schmütz. Luiza encarnou Shakira; Nelson, James Brown; e Samantha, Cher.

Ícaro não só ousou mais uma vez arriscando homenagear um ícone do pop como Michael Jackson como fugiu do lugar-comum ao fazer esse tributo. Ele escolheu a música Smooth Criminal, que interpretou e dançou de forma irretocável ao lado de um corpo de bailarinos do programa.

Assim como os demais finalistas, ele ganhou nota 10 dos três jurados, Silvio de Abreu, Miguel Falabella e Cláudia Raia. O que desempatou o quarteto foram os votos da plateia e do público.

Ícaro, que já estava emocionado depois que fez sua apresentação e agradeceu a oportunidade dada por Fausto Silva, foi às lágrimas após seu nome ser anunciado como vencedor. “Que a gente sempre possa trazer para a televisão artistas tão maravilhosos. Muito obrigado!”, agradeceu ele. Como prêmio, o ator levou um carro 0 km.

Ícaro estreou no quadro, em abril, já arrebatando público e júri ao encarnar Beyoncé, em Crazy in Love. Sua performance teve grande repercussão nas redes sociais, a ponto de surpreender o próprio Ícaro, como ele confessou em entrevista ao Estado dias depois de sua apresentação.

Após Beyoncé, o ator manteve uma trajetória impecável no quadro, com boas (e ousadas) escolhas de homenageados e execuções primorosas, como Ney Matogrosso, Alexandre Pires, Ivete Sangalo e, sobretudo, como Bob Marley.