Com segunda temporada confirmada, ‘Perdidos no Espaço’ mantém elementos da versão original

Sim, a série é um remake de um grande sucesso dos anos 1960, mas tenha certeza que não será perda de tempo acompanhar a primeira temporada de Perdidos no Espaço. Aliás, a Netflix já confirmou que a produção terá continuidade.

Como na versão original, série se passa no futuro, cerca de 30 anos à frente, e conta a história da família Robinson, que foi selecionada para ajudar a povoar um novo planeta, e é formada por John, o pai (Toby Stephens), Maureen, a mãe (Molly Parker), e seus filhos, Judy (Taylor Russel), Penny (Mina Sundwall) e Will (Max Jenkins).

Mas alguns problemas atrapalham os planos iniciais e a família é obrigada a pousar em um local estranho, onde precisa permanecer mais unida ainda para conseguir superar as adversidades que surgem.

Aos poucos, cada membro dos Robinsons vai mostrando seus defeitos e qualidades. Espertos, inteligentes, desbravadores, mas também turrões e geniosos. Os pais estão separados, o que será mais um obstáculo a ser superado. E, entre muitas aventuras vividas por eles, terão de encarar ainda a presença de outros personagens, que também fizeram parte da primeira jornada.

Em uma de suas incursões, o pequeno Will Robinson encontra o Robô, que será seu parceiro e aliado. Mas entrará também na trama, a Dra. Smith (Parker Posey), que na série dos anos 1960 era Dr. Smith e foi vivido pelo ator Jonathan Harris. Em ambos os casos, um personagem que será o contraponto na história, com sua perspicácia e maldade. Completando o elenco principal, Ignacio Serricchio surge como o major Don West.

Alegorias do Brasil é a primeira produção do cineasta Murilo Salles exclusiva para a TV, que estreia nesta quarta-feira, dia 23, às 23h30, no Canal Curta! Série documental, em 13 episódios, reúne escritores, pensadores e filósofos, para discutir as expressões culturais que afirmam a nossa identidade.

Cancelada pela Fox, a série Lucifer (com o ator inglês Tom Ellis) vai se despedir dos fãs com a exibição de dois episódios inéditos, que fariam parte da quiarta temporada, que têm a participação de Neil Gaiman, autor dos quadrinhos que inspiraram a série, fazendo a voz de Deus. Ainda sem data para chegar ao Brasil.