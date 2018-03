Com capítulo emocionante, ‘A Força do Querer’ bateu na terça-feira novo recorde de audiência em São Paulo

A novela das 9 A Força do Querer registrou 46 pontos de audiência em São Paulo, novo recorde no Estado, com o capítulo que foi ao ar na terça, 17. Até então, o recorde registrado pela trama de Gloria Perez havia sido de 45 pontos. Segundo a assessoria da Globo, desde o último capítulo da novela Império, que também registrou 46 pontos, uma novela das 21h não registrava média maior ou igual a essa marca.

Ainda segundo a assessoria, no Rio, A Força do Querer atingiu 47 pontos de audiência, ficando 1 ponto abaixo do recorde naquela praça, que é de 48 pontos.

O capítulo de terça, 17, foi marcado por cenas emocionantes, como a que Bibi (Juliana Paes) confronta Silvana (Lilia Cabral) ao descobrir, desesperada, que a amiga gastou no jogo o dinheiro que ela tinha deixado em sua casa. Aliás, que grande momento de Lilia e, sobretudo, Juliana na novela.

Outro momento importante foi a perseguição à vilã Irene (Débora Falabella), que teve como desfecho sua morte. Assim, Gloria começa a traçar o destino de seus personagens. A Força do Querer chega ao final na sexta, 20.