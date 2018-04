Caio Paduan espera final feliz para o delegado Bruno, de ‘O Outro Lado do Paraíso’

Caio Paduan surgiu na telinha em 2011 na novela teen Malhação, da Globo, e quase entrou para a equipe dos X-Men, ficando em segundo lugar para viver o mutante Mancha Solar. Não foi desta vez, mas, no momento, o ator se destaca na novela das 21h, O Outro Lado do Paraíso, de Walcyr Carrasco, na pele de um jovem delegado, que tem a missão de lutar contra o abuso de poder.

Chegando aos momentos finais, Caio fala das expectativas que tem para seu personagem. “Em primeiro lugar, torço para que o Bruno se acerte com a Raquel (Erika Januza), que sejam felizes”, afirma ele, dizendo ainda que quer muito “fazer a mãe (Eliane Giardini) deixe o racismo de lado, mude seus valores”, sobre o lado pessoal do personagem.

Quanto à parte profissional, o grande desejo é que “ele prenda a Sophia”. “A tesoura dela é muito afiada, e o Bruno é cauteloso, as pessoas cobram muito, mas ele tem o jeito dele e, aos poucos, vai se aproximando do resultado. No final, ele deve prendê-la, dando um desfecho a esses crimes”, conclui.

Caio mostra também como o personagem está próximo da realidade atual. “O Walcyr colocou de forma bem clara, tirando de cena antigos corruptos, como o delegado mais velho que deu lugar ao Bruno, um cara correto, sensato”, conta. “No lugar de um juiz, que abusava do poder (Luis Melo), entrando uma juíza íntegra, a Raquel, e o advogado cruel vivido pelo Juca de Oliveira, e entra em cena o Patrick (Thiago Fragoso). É essa nova geração com esse novo olhar”, afirma.

“Se perguntasse para o Bruno como ele se define, creio que ele diria que é um homem bom.”

NOTINHAS

A segunda temporada de Westworld, a série da HBO vencedora de quatro Emmys, tem estreia marcada para o dia 22 de abril, às 22h. A trama se passa em um parque de diversões futurístico, com robôs tomando consciência da sua existência. No elenco, está o brasileiro Rodrigo Santoro, além de nomes como Anthony Hopkins e Evan Rachel Wood.