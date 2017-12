Caio Blat estreia em série da BBC em janeiro

Contratado pela rede britânica BBC, Caio Blat fará sua estreia internacional em janeiro.

Logo no dia 1.º, ele aparecerá em McMáfia, série do canal BBC One baseada no livro homônimo de Misha Glenny que expõe como funciona o crime organizado no mundo.

Caio será Antonio Mendez, um misterioso gângster do cartel mexicano que seduzirá o protagonista Alex Godman (James Norton), e sua namorada, Rebecca (Juliet Rylance).

Distribuída internacionalmente pela BBC Worldwide, a série estreará no Brasil – e em mais de 200 países – no dia 2 de janeiro na plataforma de streaming Amazon Prime Video.

TARDIS, nave especial da série Doctor Who, da BBC, estará exposta no saguão do Cinemark do Shopping Pátio Paulista até o dia 25 de dezembro. No mesmo dia, a rede de cinemas exibe o primeiro episódio da 11.ª temporada.

Sandy, Chitãozinho & Xororó e o grupo Tranquilo Soundz se apresentam na final do The Voice Brasil, amanhã (21), ao lado dos técnicos do reality (Ivete Sangalo, Michel Teló, Lulu Santos e Carlinhos Brown). André Frateschi (vencedor do Popstar) e Valentina Francisco (finalista do The Voice Kids) também subirão ao palco para cantar.

ZooMoo estreia dia 20 de dezembro no pacote básico da NET. O canal infantil opera no Brasil desde 2013 e vinha sendo distribuído pela Sky e pela NeoTV. Em 2018, entrará também no catálogo da Claro.

Novidade da TV Cultura para sua grade de 2018, a série MINIDocs terá pré-estreia na programação especial de fim de ano da emissora. Mesclando documentário e show, artistas da cena nacional falam sobre suas carreiras e antecipam novidades. O duo Anavitória abre a série no dia 23, às 23h.

Tempo de Bola é a nova série do Esporte Espetacular, da Globo. Feita em parceria com a Pindorama Filmes, a série escala uma seleção fictícia com 11 jogadores que disputaram ao menos uma das Copas do Mundo de 1958 a 1994. Manga, Dirceu Lopes, Mazinho, Ademir da Guia, Pepe e Careca estão entre os selecionados.