‘BBB’ amplia projeção da Globo na segunda tela

#redeBBB, ação multiplataforma inédita que a Globo promove para ampliar a projeção do BBB na segunda tela, encerra a primeira semana com números expressivos. Entre visualizações, curtidas e interações, foram registrados 735 milhões de impactos.

Os vídeos, publicados nas redes sociais, no site oficial e no Globo Play, tiveram 30 milhões de visualizações, e os perfis oficiais somam mais de 1 milhão de novos seguidores desde o dia da divulgação dos novos participantes do reality.