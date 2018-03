Barraco gourmet: ex-‘MasterChef’ leva bronca de jurado do ‘The Taste Brasil’

Dias desses, Mohamad Hindi, ex-MasterChef Brasil, foi ao restaurante Lilu, de André Mifano – jurado do reality The Taste, do GNT –, em São Paulo.

Entrou na cozinha, mexeu nas panelas, cumprimentou os cozinheiros, exceto o chef, que lhe aplicou uma bronca.

Mohamad se irritou e tentou provocar o chef, dizendo-se mais famoso por ter participado de um reality de maior audiência.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mifano, irônico, disse que o grande feito do rival foi ter aberto um canal no YouTube.

O bate-boca parou o estabelecimento.