Band passa por reestruturação e demite vice-presidente que criou ‘CQC’

Diego Guebel foi demitido da Band nesta quarta-feira, 6. O argentino, que estava na casa havia 6 anos, ocupava a vice-presidência de Televisão e foi comunicado na manhã de hoje sobre o seu desligamento.

Guebel chegou à Band por intermédio da Cuatro Cabezas, responsável pelo CQC (2008-2015). Ele havia trocado seu cargo na produtora pelo posto de diretor de conteúdo da emissora. E em junho deste ano foi promovido ao cargo de VP de TV, e tinha sob seus cuidados os departamentos de jornalismo, artístico, comercial e de operações.

Segundo a Band, a saída ocorreu de maneira tranquila e foi promovida por Andre Aguera, novo vice-presidente executivo da emissora – ele assumiu a função na última sexta, 1º de dezembro.

Ainda não se sabe se o cargo de Guebel será extinto ou se um novo profissional será escalado para a função. Enquanto a Band não se posiciona, os diretores de cada área responderão diretamente a Aguera.

Comunicado enviado por André Aguera aos funcionários da Band

Comunico que, a partir desta data, Diego Guebel deixa a Vice-Presidência de Televisão em comum acordo com esta Vice-Presidência Executiva, após um longo e profícuo trabalho realizado por ele na Band nos últimos anos.

Diego será sempre lembrado pela casa por seu talento, profissionalismo e capacidade de trabalho, e a ele reafirmamos nossos melhores agradecimentos por todo este período.

Nenhuma dúvida resta que a Band deixa as portas abertas para que projetos comuns possam surgir no futuro,

A ele nosso muito obrigado,

André Aguera

Vice-Presidência Executiva

Comunicado enviado por Diego Guebel aos colegas da emissora

Depois de 6 anos comandando o conteúdo na TV Bandeirantes chegamos ao fim de uma etapa. Estarei sempre grato pela oportunidade que me foi dada pela empresa, principalmente ao presidente Johnny por sua ousadia, por me estimular a fazer o que parecia impossível e por me fazer sentir parte de seu time. Passei por grandes e maravilhosos momentos nesta casa e fiquei encantado com as pessoas incríveis que conheci aqui. Todo mundo que me conhece sabe de minha admiração pelo modo como as pessoas se relacionam aqui. Desfrutei com muita intensidade cada momento, os bons, e também os não tão bons. E isso acontece desde que a BAND abriu suas portas, sua grade, para exibir os produtos que eu fazia, depois tive esta oportunidade de me desenvolver em novas tarefas já sendo um orgulhoso integrante deste grupo.

Do mesmo jeito que eu recebi tanto aqui, que eu aprendi tanto, espero ter deixado um legado bom, uma marca na vida da empresa e das pessoas. Sempre achei que as pessoas se definem mais pelo que fazem do que pelo que falam e acredito que deixo um legado de profissionalismo na execução dos conteúdos, de ousadia, uma cultura de organização e de resiliência que permite enfrentar as circunstâncias mais difíceis

É a hora de sair, de deixar o caminho liberado para as mudanças que vem nessa etapa nova na BAND. Fica na BAND um time de pessoas muito competentes para seguir enfrentando os desafios de sempre e os novos também, em um cenário desafiador e em permanente mudança. Espero e desejo seguir ligado ao Brasil e à BAND, e que o futuro nos encontre fazendo coisas juntos.

DIEGOGUEBEL

Ps: Queria mencionar algumas pessoas pelas quais sinto um enorme carinho e agradecimento pelos momentos de convivência:

Juca que me acompanhou com carinho como um guia desde o primeiro dia, Denise aguerrida amiga que sempre nos cuidou com paixão, Guillermo, o grande companheiro da estrada, Andre Aguera que me deu luz para entender de que se tratava a empresa, Andre Luiz Costa, um ar de renovação e entusiasmo, Mitre, com a sabedoria e ironia mineira, Macka, a memoria da TV brasileira, Luciano Cury competente aliado na busca da excelência, Paulo Saad, com seu particular sentido de humor, Pablo, incansável talento na produção, Pato, precisão e 101% de entrega, Candil, sempre firme, Natalia Michelin, sensível e criativa, Dri Muniz, bancando o conteúdo no meio das encrencas artistico comerciais, Rebecca com seu jeito doce e determinação para aprender tudo, Daniel Behrend, o master editor, Mirella sempre disposta a ajudar Eliane Leme, calma para resolver as bolas quadradas, Maura , meu anjo da guarda, Vania super aplicada, Sugueno, que ja foi embora mas foi parte muito importante deste time querido,e por ultimo, Nilson Moyses,que apesar do pouco tempo juntos, aprendi a respeitar.

Um muito obrigado especial para eles, que acreditaram, confiaram e me acompanharam estes anos com muito carinho , Datena , Ana Paula Padrão, Paola, Jacquin, Renata Fan, Fogaça e Boechat.

Adorei trabalhar com vc’s!

Também vale mencionar aos que já não estão na BAND com quem compartilhei muitos bons momentos, Meira, e Mainardi.