Band busca na concorrência apresentadora para comandar novo programa feminino

Embora a Band esteja em processo de reestruturação interna, um projeto desenhado por Diego Guebel – vice-presidente de Televisão demitido na quarta (6) – prevê um programa vespertino voltado ao público feminino, que mescla culinária com pautas de saúde e comportamento.

Mesmo com a saída do executivo, o programa ainda faz parte dos interesses da casa.

Tanto que a apresentadora já está definida e apenas aguardando o ‘ok’ para rescindir com sua atual emissora.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Márcia Goldschmidt anunciou em suas redes sociais que está voltando à TV. Mas seu nome não está na lista de interesses da Band para 2018. Para este programa feminino, reforço, virá uma profissional da concorrência.

Mais. Sobre a possibilidade de a Band substituir o Pânico pelo reality Are You The One? Brasil (exibido pela MTV) em 2018, não nada definido. A emissora tem interesse, mas não fechou o acordo com a Viacom, dona do formato.