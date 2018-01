Apresentadores do ‘Catfish Brasil’ participam de episódio da versão americana

Amanhã, 9, Ciro Sales e Ricardo Gadelha, apresentadores do Catfish Brasil, viajam a Salt Lake City, EUA, para gravar participação na versão original, comandada pela dupla Nev Schulman e Max Joseph.

Eles vão ajudar os colegas americanos a desvendar um dos casos da nova temporada do programa.

O intercâmbio faz parte do Catfish World Special e será exibido no Brasil junto com a estreia da segunda temporada da versão brasileira, prevista para setembro.

A primeira, exibida em 2016, trouxe ótima audiência ao canal.