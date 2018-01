Após demissão do SBT, Carlinhos Aguiar é contratado por afiliada da Band

Demitido no SBT há 15 dias, o humorista Carlinhos Aguiar já conseguiu garantir seu retorno à TV.

Ele e um time de atores foram contratados pela Band Vale, emissora afiliada da Band que atende a região do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.

Aguiar e os atores Zero, Reinaldo Galera e Rogério Gonçalves integrarão o elenco de Topa Tudo, um programa com as clássicas pegadinhas gravadas com câmeras escondidas.

Com direção geral de Christian Gomes, os atores iniciam as gravações na segunda quinzena de janeiro. A previsão de estreia é fevereiro.