Após 15 anos, a atriz Pauley Perrette diz adeus à série ‘NCIS’

Pauley Perrete, que por 15 anos deu vida à cientista forense Abby Sciuto, divulgou, em sua conta do Twitter, um post sobre a sua saída da série NCIS.

Em foto com os outros integrantes do elenco, a atriz informou ainda que sua última participação já foi gravada e será exibida no episódio 22, da 15ª temporada.

No post, colocou o seguinte: “Acabei de filmar minha última cena do NCIS com @SeanHMurray @BrianDietzen @EmilyWickersham @WValderrama Airs”.

Aqui no Brasil, a série NCIS vai ao ar no canal AXN e, a partir do dia 14 de novembro, os fãs terão à disposição essa aguardada 15ª temporada. O canal exibe a série às terças, às 22h.